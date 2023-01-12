راعي ابرشية صيدا المطران العمار: ما حصل في بلدة بريح بات وراءنا

علّق راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار على ما حصل في بلدة بريح الشوفية اخيراً، قائلا: " ما حصل بات وراءنا ووراء اهالي البلدة الذين يؤمنون كما نؤمن ايماناً عميقاً بالمصالحة التاريخية التي أرساها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير مع القيادات الدرزية وفي مقدمتهم الزعيم وليد جنبلاط ولا مجال ابداً للعودة إلى الوراء او للانجرار بأي شكل من الاشكال الى أي فتنة لا برسوم من هنا ولا بكتابات من هناك".



واضاف: "العيش المشترك بين أبناء الجبل المسيحيين والموحدين الدروز هو عيش كريم وحر وواعد لن ينجح المصطادون بالماء العكر أن يشوّشوا عليه، وان حكمة الاهالي ووعي القيادات كفيل برسم خط أحمر امام أي محاولة لدس الدسائس ولهز الاستقرار والسلم الاهلي. إن هذه القضية باتت بعهدة الاجهزة الامنية التي نثق بها وبعملها وندعو البعض الى الابتعاد عن التحليلات والتكهنات وترك الامر لأجهزة الدولة خدمة للحق والحقيقة".