الـLBCI على واتساب...

#الأخبار_الكاذبة عم تنتشر بكثرة بلبنان عبر الواتساب...
الـLBCI رح تواجه الـFake News مباشرة على التطبيق عبرخدمة #الخبر_العاجل!
لتتسجلوا بهالخدمة، ابعتوا رسالة عبر الواتساب على الرقم 81868486 #LBCI #LBCILebanon pic.twitter.com/fOybxn6B9J
— LBCI TV (@LBCILebanon) January 12, 2023
#الأخبار_الكاذبة عم تنتشر بكثرة بلبنان عبر الواتساب...
الـLBCI رح تواجه الـFake News مباشرة على التطبيق عبرخدمة #الخبر_العاجل!
لتتسجلوا بهالخدمة، ابعتوا رسالة عبر الواتساب على الرقم 81868486 #LBCI #LBCILebanon pic.twitter.com/fOybxn6B9J