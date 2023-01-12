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الخليل مدد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي
أخبار لبنان
2023-01-12 | 10:41
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الخليل مدد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا مدد بموجبه حتى تاريخ 15/2/2023 ضمنًا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الرابع 2022، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
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