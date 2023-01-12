ميقاتي التقى قائد الجيش وشيا

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي أوضاع المؤسسة العسكرية.



كما إستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وبحث معها العلاقات بين البلدين.