الكتائب تشارك أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في الوقفة الإحتجاجية أمام قصر العدل

شارك رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الأهالي في الوقفة الإحتجاجية التي نفذوها أمام قصر العدل يرافقه النائب الياس حنكش.واعتبر الجميل أن الوقت اليوم ليس للتصاريح والكلام متروك لأهالي الضحايا، مؤكدًا وقوفه والحزب إلى جانبهم ودعمه لمطالبهم المحقة.ورأى أن التدخلات السياسية في الملف ناتجة عن وجود سياسيين معنيين بالملف ومسؤولين عن الكارثة التي وصل اليها البلد.من جهته، أشار حنكش إلى أن اليوم هو يوم مصيري ومن سيتخذ أي قرار خاطئ بحق الشهداء والأهالي سيكون أمام ضميره والشعب اللبناني، معتبرًا أن هذا المشهد المخزي لا يمكنه الإستمرار.وقال: "الطلب من أهالي الضحايا الذهاب إلى التحقيق في حين أن المتهمين بانفجار المرفأ لا يحضرون ويعتبرون أنفسهم فوق القانون مخز، فهم يتذاكون على القضاء والدستور والقانون بعد 3 سنوات".كما شارك في الوقفة الإحتجاجية رئيس مصلحة الطلاب في الحزب الياس سمعان الذي لفت إلى أن بيروت قدمت مئات الضحايا وآلاف الضحايا دون أي يحرك أحد ساكنًا من المسؤولين بل على العكس يعمدون إلى عرقلة العدالة، معتبرًا أن أساس الدول هو العدالة، مشددًا أنه على القضاة أن يشاركوا الأهالي وقفتهم في الشارع وأن يساهموا في تحقيق العدالة.