المملكة العربية السعودية ومصر تشددان على أهمية أمن واستقرار لبنان

شددت المملكة العربية السعودية ومصر على أهمية أمن واستقرار لبنان.



وفي الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية ومصر على مستوى وزراء الخارجية، دعا البلدان القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.