مع الاقبال الكثيف... رابط للتسجيل في خدمة الـ LBCI للخبر العاجل عبر الواتساب

بسبب الإقبال الكثيف من قبل المواطنين على التسجيل في خدمة الـ LBCI للخبر العاجل على الواتساب، تدعو الـLBCI المواطنين الراغبين بالاشتراك المجاني بهذه الخدمة، التسجيل علىالرابط التالي:وسيتم ادخالكم الى المجموعة من قبل الـ LBCI.