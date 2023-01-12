وزير الخارجية الايراني يصل إلى لبنان...

يصل مساء اليوم وزير الخارجية الايرانية حسين عبداللهيان الى بيروت، حيث من المقرر ان يلتقي غداً وزير الخارجية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس مجلس النواب.



تفاصيل اكثر عن الزيارة مباشرة من مطار رفيق الحريري في الفيديو اعلاه...