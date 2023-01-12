إصابات كورونا تواصل ارتفاعها... ماذا عن الكوليرا؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 208 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة، في الساعات الـ24 الماضية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة أنه لم يسجل اي إصابة جديدة أو حالة وفاة بالكوليرا، في الساعات الـ24 الماضية.