اجتماع لجنة المؤشر بشأن زيادات الرواتب والمنح المدرسية.... ماذا في التفاصيل؟

اعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر انه تم الاتفاق على ضرورة زيادة مليون و900 الف على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي وبدل النقل 125 ألف في القطاع الخاص والضغط لاقراره في القطاع العام.



كما تم الاتفاق على ضرورة مضاعفة منح التعليم المدرسية، ففي المدرسة الرسمية 3 ملايين لكل ولد أما في المدرسة الخاصة أصبحت 6 ملايين لكل ولد وحد اقصى 3 أولاد.