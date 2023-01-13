نقابة أطباء لبنان طلبت رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل بشأن التصريح على ضريبة الدخل للمهن الحرة

توجّهت نقابة اطباء لبنان في بيروت بكتاب طلبت بموجبه رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل حول بعض المسائل القانونية المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم عدد 49 تاريخ 15/11/2022 المتعلق بالتصريح على ضريبة الدخل للمهن الحرة في ظل التناقض في اسعار صرف العملة الوطنية وتعدد اسعار الصرف.



وقالت النقابة إنها حددت في مضمون الكتاب ابرز المواد المطلوب ايضاحها لا سيما تلك التي تحمل تناقضات في مضمونها وبنودها، مؤكدة أنها بانتظار الاجوبة لتحديد الخطوات اللاحقة.