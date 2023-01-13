حبيب يُطلع المطران عودة على مشاريع مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، للتهنئة بالأعياد. وكانت مناسبة أطلع خلالها حبيب المطران عودة على المراحل التي قطعها مصرف الإسكان في مشاريعه لا سيما القروض السكنية والترميم وقروض الطاقة الشمسية.



وخلال اللقاء، تمنى المطران عودة التوفيق لمصرف الإسكان في كل الخطوات والمبادرات التي يقوم بها والتي تصبّ في خير المواطن اللبناني والمجتمع ككل، كما تمنى للوطن السلام والنهوض من كبوته للانطلاق نحو مستقبل أفضل.