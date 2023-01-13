هبة القوّاس بعد لقاء ميقاتي: الخواتم السعيدة أصبحت قريبة

اعلنت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القوّاس بعد لقاء ميقاتي، أن الاخير أكد على دعم المعهد ورؤيته لأهمية هذه المؤسسة التي لديها دور كبير للبنان على المستويات الثقافي الديبلوماسية والثقافية والاقتصادية.



وقالت: "بحثنا في تنفيذ المراسيم التي تمت الموافقة عليها خصوصا بالنسبة للقرار المشترك الذي صدر عن وزيري الثقافة المالية ونبحث الأن فيه تنفيذها وفي الية نقل الاعتمادات. وأكد الرئيس ميقاتي على دعمه لهذا الأمر ونحن على الطريق الصحيح والخواتم السعيدة أصبحت قريبة.المعهد من أولويات الرئيس ميقاتي وجزء من رؤيته الحضارية للموسيقى وللثقافة في لبنان".