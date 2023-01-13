ياسين ياسين يطلق مبادرة لتأمين المازوت وتدفئة المدارس الرسمية

لليوم الثاني...الوفد القضائي الألماني في قصر عدل بيروت

لليوم الثاني...الوفد القضائي الألماني في قصر عدل بيروت

موظفو وزارة الاتصالات في كتاب الى خليل: لايجاد حل لرواتبنا والا سنتحرك