وزارة الطاقة والمياه: تمديد طلبات الانتساب الى عضوية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لغاية ٣١ آذار

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان انه "رغبةً منها بإفساح المجال أمام عدد أكبر من الراغبين بالترشح الى عضوية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في الإختصاصات المتعدّدة، ولكي يتسنّى لهم مزيداً من الوقت لتقديم طلباتهم، وبعد التنسيق مع البنك الدولي، قرّرت وزارة الطاقة والمياه تمديد طلبات الانتساب لغاية تاريخ ٣١ آذار ٢٠٢٣ ضمناً، وذلك ضمن الشروط نفسها المعلن عنها سابقاً على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه.

https://energyandwater.gov.lb/".