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سامي الجميّل: نرفض المزايدات في موضوع حقوق المسيحيين فالتحدي هو في بناء دولة فعلية
أخبار لبنان
2023-01-13 | 07:40
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سامي الجميّل: نرفض المزايدات في موضوع حقوق المسيحيين فالتحدي هو في بناء دولة فعلية
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سامي الجميّل: نرفض المزايدات في موضوع حقوق المسيحيين فالتحدي هو في بناء دولة فعلية
 اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان" المشكلة اليوم هي بين من يريد لبنان حضارياً متطوراً حيادياً سيداً وديموقراطياً  ومن يريد ان يسلمه الى حزب الله وايران"، رافضاً "المزايدات الشعبوية في موضوع حماية المسيحيين"، معتبرا ان "التحدي الحقيقي هو في بناء دولة فعلية يختار المسيحيون وغيرهم ان يعيشوا فيها بدل ان يهاجروا وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الكتائب ولهذا السبب تعتمد خطاباً وطنياً عابراً للمناطق".

الجميّل تحدث في خلال حفل التكريم الذي اقيم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ودعت اليه ندوة المهندسين الديمقراطيين لتكريم عدد من رؤساء الندوة السابقين.

وتوقف عند محطتين:" الاولى المعركة النقابية التي اكتسحت فيها المعارضة الممثلة بلائحة "النقابة تنتفض" مقاعد مجلس نقابة المهندسين على الرغم من المعركة الشرسة التي خاضتها احزاب المنظومة في وجهها  ووجود الرفيق كميل الهاشم في النقابة هو خير دليل على ذلك وهو يمثلنا خير تمثيل".

والمحطة الثانية هي "عملية ترميم بيت الكتائب بعد الاضرار التي لحقت به نتيجة انفجار الرابع من آب التي تولاها اعضاء الندوة بالتضامن والتكاتف موجهاً تحية كبيرة لعملهم النموذجي الذي سيستمر حتى انجاز كل التفاصيل".

ورفض الجميّل" الحديث التعبوي الشعبوي والمزايدات القائمة تحت عنوان الدفاع عن حقوق المسيحيين في حين ان اصحابها دمروا المسيحيين ولبنان وسلموا البلد الى حزب الله".

الحايك

وكانت كلمة لرئيس الندوة الحالي بشير الحايك اكد فيها" التمسك بالعمل الحزبي والنقابي من خلال ندوة المهندسين الديمقراطيين التي اثبتت من خلال عملها الداعم للحزب في محاور  عدة حيث كان للندوة دور اساسي في الانتخابات التي تكللت بالنجاح على الرغم من الضغوطات العديدة وبفوز الرفيق كميل الهاشم في عضوية مجلس النقابة".
 
الهاشم

كما تحدث عضو مجلس نقابة المهندسين كميل الهاشم الذي اشار الى انه "وعلى الرغم من الحرب الضروس التي شنت نجحنا في ملء الشواغر اذ تم تعيين رؤساء لأقسام ودوائر الشؤون الادارية والمعاملات والتقديمات الاجتماعية والمراقبة كما تمت اقالة موظفين يتقاضون رواتبهم ولا يداومون كما تم توظيف عدد  من المسؤولين من خارج الملاك بناء على مؤهلات وجدول علامات من بينهم رئيس الدائرة المالية ومسؤول الموارد البشرية اضافة الى رفع المعاش التقاعدي الى اقصى ما تسمح به قوانين النقابة اضافة الى الاستشفاء المجاني وعدد من التقديمات في هذه الظروف الصعبة ".
 


    

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