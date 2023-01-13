نصر الله إستقبل وزير خارجية ايران... وهذا ما جرى عرضه

إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية ‏حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني حيث جرى إستعراض "آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏‏والمنطقة وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في ‏كيان العدو وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏‏الإقليمية والدولية". ‏