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بري عرض مع عبد اللهيان الأوضاع في لبنان والمنطقة واستقبل قائد الجيش
أخبار لبنان
2023-01-13 | 08:37
236 مشاهدة
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بري عرض مع عبد اللهيان الأوضاع في لبنان والمنطقة واستقبل قائد الجيش
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بري عرض مع عبد اللهيان الأوضاع في لبنان والمنطقة واستقبل قائد الجيش
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث تم عرض للأوضاع الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية.
 
واستقبل الرئيس بري وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني وعضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
برقية تعزية

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تعزية من رئيس الحكومة العراقية السابق الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي برحيل رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني.

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