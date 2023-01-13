الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المرتضى: المقصود هو التهديم الممنهجُ لقطاعات الدولة كافة
أخبار لبنان
2023-01-13 | 09:17
220 مشاهدة
شارك
شارك
2
min
المرتضى: المقصود هو التهديم الممنهجُ لقطاعات الدولة كافة
اعتبر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في ما يخصّ الوضع في المدارس الرسمية ان "بالعربي الفصيح وكافة اللغات الحية، صارت مقروءة مفردات الحصار الذي يضيِّقُ الخناق الاقتصادي والمعيشي على وطنٍ تناوبت عليه الأزماتُ المقصودةُ والمبرمجة، وآخرُها الأزمة الأخيرة للتعليم الرسمي. "
وقال " لا شكَّ في أن مطالب الأساتذة محقةٌ، لا بل هي أقل مما ينبغي لهم أن ينالوه؛ لكنَّ الإصرار على إغلاق كافة أبواب الحلول المتاحة يؤكّد أن المقصود هو التهديم الممنهجُ لقطاعات الدولة كافة والدفع بالوضع إلى فوضى الفراغ؛ وإلا فكيف نفهمُ أن تتأمّن المساعدات سخيةً لكلِّ الناس على أرض لبنان ما خلا اللبنانيين؟ ".
واردف: "إن موقف وزير التربية يعبّر بشكل واضح عن الحسّ الوطني والإنساني العام، وعلينا جميعًا مساندتُه فيه، لأنه مبني على قاعدة منح الطلاب فرصًا متكافئة للتعلّم، وليس من ضميرٍ مسؤول يسمح بأن يقبع الطلابُ اللبنانيون في بيوتِهم بسبب الأزمة الراهنة، فيما غير اللبنانيين يتلقون التعليم بشكل اعتيادي. "
وقال "نجدد الدعوةَ إلى مزيدٍ من التفهم والتفاهم بين الأطراف المعنية على الصعيد التربوي نقول للوزير الحلبي: نحن معك وكلنا ثقة بك وبجهودك الحثيثة الصادقة الرامية الى تأمين مقوّمات الاستمرار للأساتذة والمعلمين وحفظ الأمن التربوي الرسمي للبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والعباد."
آخر الأخبار
أخبار لبنان
المرتضى
الدولة
التالي
أسرار الصحف 13-01-2023
وزير الخارجية الإيرانية في بيروت: جئت لأجري لقاءات تتيح تبادل وجهات النظر مع المسؤولين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:02
معلومات الـLBCI: بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب يخصع في هذه الأثناء للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع ويليم نون السبت الماضي
آخر الأخبار
09:02
معلومات الـLBCI: بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب يخصع في هذه الأثناء للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع ويليم نون السبت الماضي
0
آخر الأخبار
07:27
اخلاء سبيل الذين تم الاستماع الى افادتهم من أهالي ضحايا المرفأ ونقل وليام نون وبيتر بوصعب الى أمن الدولة للإستماع اليهم وختم التحقيق
آخر الأخبار
07:27
اخلاء سبيل الذين تم الاستماع الى افادتهم من أهالي ضحايا المرفأ ونقل وليام نون وبيتر بوصعب الى أمن الدولة للإستماع اليهم وختم التحقيق
0
آخر الأخبار
06:45
بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية
آخر الأخبار
06:45
بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية
0
أخبار لبنان
2023-01-16
مستشار المدير العام لأمن الدولة للـLBCI: كل خطوة قام بها جهاز أمن الدولة كانت تنفيذاَ لاستنابات قضائية
أخبار لبنان
2023-01-16
مستشار المدير العام لأمن الدولة للـLBCI: كل خطوة قام بها جهاز أمن الدولة كانت تنفيذاَ لاستنابات قضائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:19
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
اقتصاد
04:19
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
0
أخبار لبنان
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
أخبار لبنان
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
0
أخبار لبنان
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
أخبار لبنان
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
0
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2022-12-08
عصابة سرقة منازل في رأس المتن والبلدات المجاورة وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها وزوجاتهما
أمن وقضاء
2022-12-08
عصابة سرقة منازل في رأس المتن والبلدات المجاورة وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها وزوجاتهما
0
آخر الأخبار
2022-12-31
معلومات للـLBCI: تعطّل مركب انطلق من الشمال يحمل نحو 200 مهاجر غير شرعيّ قبالة المياه الاقليمية اللبنانية وبحرية الجيش تقوم بعمليات الانقاذ قبل غرقه
آخر الأخبار
2022-12-31
معلومات للـLBCI: تعطّل مركب انطلق من الشمال يحمل نحو 200 مهاجر غير شرعيّ قبالة المياه الاقليمية اللبنانية وبحرية الجيش تقوم بعمليات الانقاذ قبل غرقه
0
عالم الطبخ
2022-12-26
مشروب العسل والقرفة الليمون... وصفة لذيذة ومميزة!
عالم الطبخ
2022-12-26
مشروب العسل والقرفة الليمون... وصفة لذيذة ومميزة!
0
فنّ
2022-12-27
كريستينا صوايا تكشف: "إبنتي ستغادر لبنان"... فهل ترافقها الى فرنسا؟ (فيديو)
فنّ
2022-12-27
كريستينا صوايا تكشف: "إبنتي ستغادر لبنان"... فهل ترافقها الى فرنسا؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
0
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
2
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
3
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
4
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
5
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
6
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
7
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store