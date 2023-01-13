الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
المرتضى: المقصود هو التهديم الممنهجُ لقطاعات الدولة كافة
أخبار لبنان
2023-01-13 | 09:17
220 مشاهدة
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المرتضى: المقصود هو التهديم الممنهجُ لقطاعات الدولة كافة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المرتضى: المقصود هو التهديم الممنهجُ لقطاعات الدولة كافة
اعتبر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في ما يخصّ الوضع في المدارس الرسمية ان "بالعربي الفصيح وكافة اللغات الحية، صارت مقروءة مفردات الحصار الذي يضيِّقُ الخناق الاقتصادي والمعيشي على وطنٍ تناوبت عليه الأزماتُ المقصودةُ والمبرمجة، وآخرُها الأزمة الأخيرة للتعليم الرسمي. "


وقال " لا شكَّ في أن مطالب الأساتذة محقةٌ، لا بل هي أقل مما ينبغي لهم أن ينالوه؛ لكنَّ الإصرار على إغلاق كافة أبواب الحلول المتاحة يؤكّد أن المقصود هو التهديم الممنهجُ لقطاعات الدولة كافة والدفع بالوضع إلى فوضى الفراغ؛ وإلا فكيف نفهمُ أن تتأمّن المساعدات سخيةً لكلِّ الناس على أرض لبنان ما خلا اللبنانيين؟ ".

واردف: "إن موقف وزير التربية يعبّر بشكل واضح عن الحسّ الوطني والإنساني العام، وعلينا جميعًا مساندتُه فيه، لأنه مبني على قاعدة منح الطلاب فرصًا متكافئة للتعلّم، وليس من ضميرٍ مسؤول يسمح بأن يقبع الطلابُ اللبنانيون في بيوتِهم بسبب الأزمة الراهنة، فيما غير اللبنانيين يتلقون التعليم بشكل اعتيادي. "

وقال "نجدد الدعوةَ إلى مزيدٍ من التفهم والتفاهم بين الأطراف المعنية على الصعيد التربوي نقول للوزير الحلبي: نحن معك وكلنا ثقة بك وبجهودك الحثيثة الصادقة الرامية الى تأمين مقوّمات الاستمرار للأساتذة والمعلمين وحفظ الأمن التربوي الرسمي للبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والعباد."

آخر الأخبار

أخبار لبنان

المرتضى

الدولة

LBCI التالي
أسرار الصحف 13-01-2023
وزير الخارجية الإيرانية في بيروت: جئت لأجري لقاءات تتيح تبادل وجهات النظر مع المسؤولين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:02

معلومات الـLBCI: بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب يخصع في هذه الأثناء للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع ويليم نون السبت الماضي

LBCI
آخر الأخبار
07:27

اخلاء سبيل الذين تم الاستماع الى افادتهم من أهالي ضحايا المرفأ ونقل وليام نون وبيتر بوصعب الى أمن الدولة للإستماع اليهم وختم التحقيق

LBCI
آخر الأخبار
06:45

بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث الكابيتل كونترول: على الدولة أن تتحمل الأعباء والنقاش كان مفيداً وتم تبني صيغة نهائية

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-16

مستشار المدير العام لأمن الدولة للـLBCI: كل خطوة قام بها جهاز أمن الدولة كانت تنفيذاَ لاستنابات قضائية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
04:19

"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء

LBCI
أخبار لبنان
03:41

موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد

LBCI
أخبار لبنان
03:28

اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات

LBCI
أمن وقضاء
03:03

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!

زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2022-12-08

عصابة سرقة منازل في رأس المتن والبلدات المجاورة وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها وزوجاتهما

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-31

معلومات للـLBCI: تعطّل مركب انطلق من الشمال يحمل نحو 200 مهاجر غير شرعيّ قبالة المياه الاقليمية اللبنانية وبحرية الجيش تقوم بعمليات الانقاذ قبل غرقه

LBCI
عالم الطبخ
2022-12-26

مشروب العسل والقرفة الليمون... وصفة لذيذة ومميزة!

LBCI
فنّ
2022-12-27

كريستينا صوايا تكشف: "إبنتي ستغادر لبنان"... فهل ترافقها الى فرنسا؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

LBCI
أخبار لبنان
13:29

هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
06:27

ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

LBCI
أمن وقضاء
08:16

اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة