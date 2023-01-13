الحلبي تابع شؤونا تربوية مع سفير المانيا ودرغام وابو فاعور ونورا جنبلاط

بحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي النائب وائل ابو فاعور والسيدة نورا جنبلاط، في أوضاع العام الدراسي وكيفية المساعدة في حلحلة القضايا التي تواجه التربية، وإنقاذ العام الدراسي.



سفير المانيا

ثم اجتمع الحلبي مع سفير ألمانيا في لبنان اندرياس كيندل، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر وفريق عمل الوزارة، في إطار التواصل مع الجهات المانحة والدول الداعمة. وكانت جولة افق لأوضاع العام الدراسي وسبل إنقاذه.



درغام

كما استقبل النائب أسعد درغام، وتابع معه قضايا تربوية عائدة لمنطقة عكار.



ماريني

واجتمع بعد ذلك مع عبد السلام ماريني موفدا من رئيسة مؤسسة الوليد للإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، وبحث معه في مشروع مشترك بين المؤسسة والوزارة.



الحلبي

كما استقبل قائد الشرطة القضائية السابق العميد ماهر الحلبي.