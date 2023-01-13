وزارة الصحة: 215 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1225047، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة.