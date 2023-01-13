هوكستين: ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل غير مهدد في ضوء حكومة إسرائيل الجديدة

اكد المبعوثُ الأميركي لشؤونِ الطاقة آموس هوكستين ان ترسيمَ الحدود بين لبنان واسرائيل غيرُ مهددٍ في ضوءِ حكومةِ إسرائيل الجديدة.وشدد هوكستين على ضرورةِ تنفيذ لبنان للإصلاحاتِ المطلوبة من البنكِ الدولي.