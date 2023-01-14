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مستجدات التحقيق مع نون وبيتر بو صعب ورسائل من أهالي ضحايا انفجار المرفأ
أخبار لبنان
2023-01-14 | 03:00
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مستجدات التحقيق مع نون وبيتر بو صعب ورسائل من أهالي ضحايا انفجار المرفأ
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مستجدات التحقيق مع نون وبيتر بو صعب ورسائل من أهالي ضحايا انفجار المرفأ
كشفت معلومات للـLBCI أن مدعي عام بيروت القاضي زاهر حماده قرر ترك وليام نون رهن التحقيق بعدما أُعلن في البداية تركه بسند إقامة، على ان يستكمل التحقيق معه يوم الإثنين بالقضية المتعلقة بتكسير قصر العدل بناء لإشارة من حماده للتحري مع عدد آخر من اهالي الضحايا، أما فيما يتعلق بالملف الثاني المتعلق بكلام نون عن نيته بتفجير قصر العدل والذي اعطى القاضي حماده اشارة لأمن الدولة لتوقيف نون على خلفيته، فبقي نون موقوفاً على اثر هذا الملف الى حين مثول بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب امام امن الدولة.
وأشارت المعلومات الى أن شقيق الضحية جو بو صعب بيتر بو صعب لم يحضر الى المديرية العامة لامن الدولة في الرملة البيضاء وسط معلومات تتحدث عن فرضية عدم حضوره لأنه لم يتبلغ بشكل قانوني خبر إستدعائه، لأن دورية امن الدولة داهمت منزله وأبلغت والديه فيما لم يكن موجوداً في المنزل.
وفي السياق، تجمع اليوم أيضاً، عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام المديرية العامة لامن الدولة في الرملة البيضاء للتضامن مع نون، حيث ناشدوا المرجعيات الدينية بالتدخلّ.
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