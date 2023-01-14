والدة وليام نون: سنقوم بخطوات تصعيدية.. الصورة من أمام المديرية العامة لأمن الدولة

أشارت والدة الناشط الموقوف وليام نون الى أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت سيقومون بخطوات تصعيدية، وقالت: "ابقوا أقوياء لنستطيع إخراج وليام ".



وكان قد احتشد عدد من الفعاليات السياسية، الدينية والاجتماعية الى جانب عائلة نون.



وقد تم قطع الطريق من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وبعض المحتجين أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء.