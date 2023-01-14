العلية: نشرنا التقرير المتعلق بمخالفات وزير الطاقة على الموقع الالكتروني لهيئة قانون الشراء العام

جنبلاط زار مرجعيات روحية في المتن: لا اهتمام دوليا بلبنان

جنبلاط زار مرجعيات روحية في المتن: لا اهتمام دوليا بلبنان

السيد صفي الدين: لا حل للازمة إلاّ بالنقاش والتفاهم والالتقاء والحوار بين الجميع