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مولوي يشارك في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.. وقضية توقيف نون حاضرة

حضر الواقع القضائي وقضية توقيف ويليام نون خلال مشاركة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مؤتمر بعنوان الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة.