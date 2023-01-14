وزارة الصحة: 219 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل "219 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1225251، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يتم تسجيل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة .