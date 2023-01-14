حميه: للإلتزام بما يفرضه المرور على الطرقات الجبلية التي تتكون عليها طبقات جليدية

طريق ترشيش سالكة حالياً، وآليات الوزارة تقوم بعملها، وما جرى عليها لفترة قصيرة جداً ،عائد لإحدى الشاحنات الصغيرة التي انزلقت بفعل عدم الالتزام بتجهيزها بالسلاسل المعدنية،وتكرر الوزارة مناشدتها بضرورة الالتزام بما يفرضه المرور على الطرقات الجبلية التي يتكون عليها طبقات جليدية pic.twitter.com/iCwev3XLw6
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 14, 2023
طريق ترشيش سالكة حالياً، وآليات الوزارة تقوم بعملها، وما جرى عليها لفترة قصيرة جداً ،عائد لإحدى الشاحنات الصغيرة التي انزلقت بفعل عدم الالتزام بتجهيزها بالسلاسل المعدنية،وتكرر الوزارة مناشدتها بضرورة الالتزام بما يفرضه المرور على الطرقات الجبلية التي يتكون عليها طبقات جليدية pic.twitter.com/iCwev3XLw6