الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية
أخبار لبنان
2023-01-15 | 04:00
1,048 مشاهدة
شارك
شارك
الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
0
min
الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية
أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن هناك تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية، قائلاً: "ما نطالب به لطوائفنا نطالب به للطوائف الاخرى لكننا نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات".
وفي قضية توقيف وليام نون، رأى أنّه جاء ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد، معتبراً أن الاجهزة الامنية تلبس ثوب الممارسة البولسية، قائلاً: "هذا الأمر يبيّن فلتان القضاء بحيث أصبح يحلو لأي قاضٍ أن يوقف أي شخص".
وسأل في السياق: "ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف هذا الشاب المناضل؟".
وطالب، في عظة قداس السلام العالمي من بكركي، الكتل النايبية بالكف عن هدم المؤسسات كما دعاهم لإنتخاب رئيس وفقًا للدستور.
وأشار الى أن المسؤولين عندنا لم يتعلموا شيئاً من كورونا بل لا زالوا يعانون من كورونا فسادهم وجهلهم.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
صحف اليوم
الراعي
وليام نون
المارونية
التالي
توقيف شخصَين ينشطان بتخزين وترويج المخدّرات في برج حمّود (صورة)
المنخفض الجوي مستمرّ لغاية مساء غد..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-15
الراعي: نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات أما توقيف وليام نون فجاء ليبيّن فلتان القضاء وأنه أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة "البوليسية"
آخر الأخبار
2023-01-15
الراعي: نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات أما توقيف وليام نون فجاء ليبيّن فلتان القضاء وأنه أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة "البوليسية"
0
آخر الأخبار
10:28
عقيص: ترك وليام نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق هو ضغط عليهما كي لا يتظاهروا ولا يتحركوا
آخر الأخبار
10:28
عقيص: ترك وليام نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق هو ضغط عليهما كي لا يتظاهروا ولا يتحركوا
0
آخر الأخبار
07:27
اخلاء سبيل الذين تم الاستماع الى افادتهم من أهالي ضحايا المرفأ ونقل وليام نون وبيتر بوصعب الى أمن الدولة للإستماع اليهم وختم التحقيق
آخر الأخبار
07:27
اخلاء سبيل الذين تم الاستماع الى افادتهم من أهالي ضحايا المرفأ ونقل وليام نون وبيتر بوصعب الى أمن الدولة للإستماع اليهم وختم التحقيق
0
آخر الأخبار
2023-01-16
الياس حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية والموضوع شخصي عند القاضي لأن وليام نون قال له "روح بلّط البحر" وكيف نصل الى الحقيقة إذا لم ينتفض القضاء على نفسه؟
آخر الأخبار
2023-01-16
الياس حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية والموضوع شخصي عند القاضي لأن وليام نون قال له "روح بلّط البحر" وكيف نصل الى الحقيقة إذا لم ينتفض القضاء على نفسه؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:19
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
اقتصاد
04:19
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
0
أخبار لبنان
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
أخبار لبنان
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
0
أخبار لبنان
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
أخبار لبنان
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
0
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-11
علماء يكشفون... الخرسانة في المباني الرومانية القديمة قادرة على إصلاح نفسها
علوم وتكنولوجيا
2023-01-11
علماء يكشفون... الخرسانة في المباني الرومانية القديمة قادرة على إصلاح نفسها
0
منوعات
2023-01-15
أول تعليق لياسمينا زيتون بعد مسابقة "ملكة جمال الكون"... ماذا جاء فيه؟ (صورة)
منوعات
2023-01-15
أول تعليق لياسمينا زيتون بعد مسابقة "ملكة جمال الكون"... ماذا جاء فيه؟ (صورة)
0
اقتصاد
2022-12-01
وزارة الصناعة: كلفة المنتَج الصناعي الوطني لن تتأثر بالتدبير الجمركي الجديد... وللمواطن "بلّغنا بالمخالفات"
اقتصاد
2022-12-01
وزارة الصناعة: كلفة المنتَج الصناعي الوطني لن تتأثر بالتدبير الجمركي الجديد... وللمواطن "بلّغنا بالمخالفات"
0
فنّ
2023-01-13
بعد محنتها الأخيرة... محمد رمضان يدعم منة شلبي في مسلسلها الجديد
فنّ
2023-01-13
بعد محنتها الأخيرة... محمد رمضان يدعم منة شلبي في مسلسلها الجديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
0
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
2
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
3
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
4
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
5
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
6
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
7
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store