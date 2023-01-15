مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 381 سلة غذائية في عكار

واصل "مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية" بالشراكة مع جمعية "غراس لتنمية المجتمع" اليوم، توزيع سلال غذائية في عكار، حيث استفاد منها 381 عائلة.