بيرم لـ"الأحد مع ماريو": المنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتقول "ممنوع ترجعوا النازحين الى بلادن"

اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ان "المرحلة صعبة ولكننا بحاجة الى تدوير الزوايا".



وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI " قمنا بزيادة 1.900.000 حتى بات الراتب 4.500.000 وإن نزل العامل الى عمله 20 يوما مع بدل النقل الجديد يصبح راتب العامل 7 مليون ليرة ".



واضاف " هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار".



واعتبر ان "تحديد الحدّ الادنى للاجور له معاييره ونحن امام مأزق اذ ان عدم ثبات سعر الصرف يخلق ازمة مستمرة وفي ظل ذلك لا نستطيع ان نحدد حدًا ادنى رسميا ونلجأ الى الخطة "ب" اي اتفاقات مع ارباب العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام".



وكشف ان "هناك تواطؤ من المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري والمنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجعوا النازحين الى بلادن".



ورأى ان "الموظف العام هو الاكثر غبنًا اليوم وسأتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية لرفع بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة أسوة بما فعلناه في القطاع الخاص".



وقال بيرم "لم نتبلغ بعد الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء ونحن نحترم الدستور ومقام رئاسة الجمهورية ومقام رئاسة الحكومة ولكن حين تصل الامور الى مصلحة الناس نضعها فوق كل اعتبار".