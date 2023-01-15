محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الاقتصاد غير الشرعي بات اكبر من الاقتصاد الشرعي

اكد رئيس الهيئات الإقتصادية والوزير السابق محمد شقير ان "الاقتصاد غير الشرعي بات اكبر من الاقتصاد الشرعي، والاموال تدخل الى البلاد ولكن النظام المالي لا يستفيد منها لأن عددا كبيرا من المؤسسات باتت غير شرعية، وعدد كبير من هذه المؤسسات غير الشرعية اصحابها من الجنسية السورية".

وحذر في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI "من حرب بين اللبناني والسوري قد تحصل بسبب رغيف الخبز"، معتبرًا ان "البلد لا يحتمل شعبين في بلد واحد واقول ما اقوله حرصا على الشعبين".



وأكد ان " الحد الادنى للاجور يحتاج الى قانون اي مجلس وزراء ومجلس نواب ولا يمكن تحديد حدّ ادنى للاجور بالدولار الاميركي ".



وقال "سنخرج بتوصيات للهيئات الاقتصادية بالنسبة لاستبدال العامل السوري بالعامل اللبناني والقطاع الخاص الشرعي ملتزم بتوظيف لبنانيين وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي".



واضاف " الشركات الكبرى ولاسيما في بيروت وجبل لبنان رفعت الرواتب منذ فترة طويلة وموضوع الـ4 مليون ونصف تم الاتفاق عليه لالزام الشركات في الاطراف لدفع المبلغ للموظفين".



ورأى ان" موضوع المعاش التقاعدي الالزامي يحتاج الى قانون ونعمل عليه ومن الاساسيّ ان نحافظ على صندوق الضمان الاجتماعي".