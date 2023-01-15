ماريانا فاضوليان لـ"الأحد مع ماريو": نطالب بعودة القاضي بيطار الى التحقيق

اعتبرت رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان ان " الحراك التصعيدي انطلق بوجه كل من يريد ان يقف بوجه التحقيق ".



وقالت في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI ان " ما من جواب على الاستنابات القضائية التي وجهها القاضي بيطار وما من جواب على طلب صور الاقمار الصناعية بعد، ونحتاج الى المعلومات التي من المفترض ان نصل اليها خارج لبنان والى لجنة تحقيق دولية وان تكون المحاكمة في لبنان على يد القاضي بيطار".



واضافت "جريمة 4 آب تتكرر وتزداد سوءا ومن حقنا كأهالي ضحايا ان نطالب بعودة القاضي بيطار الى التحقيق ".