جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. اليكم جدول أعمالها

دعت رئاسة مجلس الوزراء، لعقد جلسة بهيئة تصريف الاعمال في العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 18 - 1 - 2023، في السراي الحكومي.



وأرفقت الدعوة بجدول أعمال الجلسة.