مستشار المدير العام لأمن الدولة للـLBCI: كل خطوة قام بها جهاز أمن الدولة كانت تنفيذاَ لاستنابات قضائية

أوضح مستشار المدير العام لأمن الدولة جورج حرب حول توقيف ويليان نون ان "جهاز أمن الدولة وصلت له مذكرة من القضاء لطرح بعض الأسئلة على نون وبالتالي نفذها بكل مناقبية"، لافتاً الى ان "القضاء لديه حرية الخيار بين الأجهزة".



وأكد حرب في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ان "كل خطوة قام بها جهاز أمن الدولة كانت تنفيذاَ لاستنابات قضائية".



وشدد على انه "من دون قضاء لا يوجد بلد وكانت قناعتنا قبل حضور ويليام نون انه لا يوجد سلاح في منزله ولكن هذا لا يعني أنه لديه الحق بالتطاول على القضاء".

وسأل: "ماذا يستطيع أن يفعل قائد جهاز أمن الدولة أمام هذا الواقع؟ هو ذهب الى التحقيق أكثر من مرتين وهو الوحيد الذي نبّه من وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ".