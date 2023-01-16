الوفود الأوروبية تباشر عمليات التحقيق في قضية تبييض الاموال.. ما هي آخر المعطيات؟

بدات الحركة الجدية للوفود الاوروبية في ما يخص التحقيقات في تبييض الأموال.

واليوم وصلت الوفود القضائية الثلاثة لمباشرة جلسات التحقيق مع عدد من المصرفيين وموظفين في مصرف لبنان، أما الجلسات فتتخذ طابع سري ويستمع للاشخاص بصفتهم شهود.