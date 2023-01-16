الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كركي: استئناف دفع التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين خلال الأيام القليلة المقبلة
أخبار لبنان
2023-01-16 | 04:19
449 مشاهدة
شارك
شارك
2
min
كركي: استئناف دفع التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين خلال الأيام القليلة المقبلة
اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقّف الصندوق لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين.
وبتوجيه من مدير عام الصندوق محمد كركي، أنجز المستخدمون المعنيون مهامهم بأسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم.
وبناءً عليه، أصدر المدير العام قراراً حمل الرقم 24 بتاريخ 2023/01/16، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي /13.4/مليار ل.ل.لتمويل المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) وسوف تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم من المضمونين الاختياريين، لاسيّما للمضمونين الذين يعانون من أمراض مستعصية وسرطانية لأن أيّ تأخير في هذا المجال يعرّض أمنهم الصحّي للخطر.
وقد أكّد مدير عام الصندوق أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات بشكل طبيعي.
كما تقدّم كركي بالشكر للدولة اللبنانية خصوصاً وزارة المالية لتسديدها مبلغ /1225 / مليار ل.ل. خلال العام 2022، وبشّر اللبنانيين أن هذه الأموال سوف تسلك المسار الصحيح عبر تخصيصها لتأمين التمويل اللازم لإعادة النظر بمساهمة الصندوق في الفاتورة الدوائية والاستشفائية، كذلك الأموال التي سوف ترد بشكل إضافي الى خزينة الصندوق بسبب الزيادة على الأجور التي أعلن عنها مؤخراً معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرمبعد إجتماع لجنة المؤشر نهار الجمعة في 2023/01/13.
وقد جدّد المدير العام تعهّده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابير التي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة للمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
كركي
التقديمات الصحية
المضمونين
التالي
حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية
الوفود الأوروبية تباشر عمليات التحقيق في قضية تبييض الاموال.. ما هي آخر المعطيات؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2022-12-20
كركي وفقيه بحثا في أوضاع الضمان والمضمونين
أخبار لبنان
2022-12-20
كركي وفقيه بحثا في أوضاع الضمان والمضمونين
0
اقتصاد
06:59
كركي بحث مع علوش في تنسيب المصورين الصحافيين إلى صندوق الضمان الاجتماعي
اقتصاد
06:59
كركي بحث مع علوش في تنسيب المصورين الصحافيين إلى صندوق الضمان الاجتماعي
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-12
ماذا حصل في كفرقاهل - الكورة؟ وما علاقة بكركي؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-12
ماذا حصل في كفرقاهل - الكورة؟ وما علاقة بكركي؟
0
أخبار لبنان
2023-01-11
مولوي: توقيف شخصين في كفرقاهل تعرضا بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي
أخبار لبنان
2023-01-11
مولوي: توقيف شخصين في كفرقاهل تعرضا بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:19
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
اقتصاد
04:19
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
0
أخبار لبنان
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
أخبار لبنان
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
0
أخبار لبنان
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
أخبار لبنان
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
0
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:46
بيكيه يُسجّل هدفاً جديداً في مرمى شاكيرا... ويشتري سيارة "توينغو" بدلاً من "فيراري" (صورة)
منوعات
09:46
بيكيه يُسجّل هدفاً جديداً في مرمى شاكيرا... ويشتري سيارة "توينغو" بدلاً من "فيراري" (صورة)
0
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
0
منوعات
2022-12-16
"الحساب الموقوف"... إيلون ماسك يُعلق حساباً يتابع تحركات طائرته الخاصة
منوعات
2022-12-16
"الحساب الموقوف"... إيلون ماسك يُعلق حساباً يتابع تحركات طائرته الخاصة
0
فنّ
2023-01-16
حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)
فنّ
2023-01-16
حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
0
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
2
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
3
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
4
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
5
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
6
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
7
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store