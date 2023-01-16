الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
كركي: استئناف دفع التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين خلال الأيام القليلة المقبلة
أخبار لبنان
2023-01-16 | 04:19
449 مشاهدة
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي: استئناف دفع التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين خلال الأيام القليلة المقبلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كركي: استئناف دفع التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين خلال الأيام القليلة المقبلة
اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقّف الصندوق لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين.

وبتوجيه من مدير عام الصندوق محمد كركي، أنجز المستخدمون المعنيون مهامهم بأسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم. 

وبناءً عليه، أصدر المدير العام قراراً حمل الرقم 24 بتاريخ 2023/01/16، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي /13.4/مليار ل.ل.لتمويل المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) وسوف تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم من المضمونين الاختياريين، لاسيّما للمضمونين الذين يعانون من أمراض مستعصية وسرطانية لأن أيّ تأخير في هذا المجال يعرّض أمنهم الصحّي للخطر. 

وقد أكّد مدير عام الصندوق أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات بشكل طبيعي.  

كما تقدّم كركي بالشكر للدولة اللبنانية خصوصاً وزارة المالية لتسديدها مبلغ /1225 / مليار ل.ل. خلال العام 2022، وبشّر اللبنانيين أن هذه الأموال سوف تسلك المسار الصحيح عبر تخصيصها لتأمين التمويل اللازم لإعادة النظر بمساهمة الصندوق في الفاتورة الدوائية والاستشفائية، كذلك الأموال التي سوف ترد بشكل إضافي الى خزينة الصندوق بسبب الزيادة على الأجور التي أعلن عنها مؤخراً معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرمبعد إجتماع لجنة المؤشر نهار الجمعة في 2023/01/13. 

وقد جدّد المدير العام تعهّده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابير التي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة للمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني. 
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

كركي

التقديمات الصحية

المضمونين

LBCI التالي
حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية
الوفود الأوروبية تباشر عمليات التحقيق في قضية تبييض الاموال.. ما هي آخر المعطيات؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2022-12-20

كركي وفقيه بحثا في أوضاع الضمان والمضمونين

LBCI
اقتصاد
06:59

كركي بحث مع علوش في تنسيب المصورين الصحافيين إلى صندوق الضمان الاجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-12

ماذا حصل في كفرقاهل - الكورة؟ وما علاقة بكركي؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-11

مولوي: توقيف شخصين في كفرقاهل تعرضا بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
04:19

"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء

LBCI
أخبار لبنان
03:41

موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد

LBCI
أخبار لبنان
03:28

اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات

LBCI
أمن وقضاء
03:03

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!

زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:46

بيكيه يُسجّل هدفاً جديداً في مرمى شاكيرا... ويشتري سيارة "توينغو" بدلاً من "فيراري" (صورة)

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

LBCI
منوعات
2022-12-16

"الحساب الموقوف"... إيلون ماسك يُعلق حساباً يتابع تحركات طائرته الخاصة

LBCI
فنّ
2023-01-16

حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

LBCI
أخبار لبنان
13:29

هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
06:27

ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

LBCI
أمن وقضاء
08:16

اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة