كركي: استئناف دفع التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين خلال الأيام القليلة المقبلة

اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه كما هي العادة مع مطلع كل عام جديد، وبهدف إتمام المطابقات الحسابية السنوية بين المكاتب الإقليمية والمحلية والمكتب الرئيسي، يتوقّف الصندوق لفترة قصيرة عن دفع التقديمات الاجتماعية والصحيّة للمضمونين.وبتوجيه من مدير عام الصندوق محمد كركي، أنجز المستخدمون المعنيون مهامهم بأسرع وقت ممكن بغية عدم تأخير حصول المضمونين على حقوقهم.وبناءً عليه، أصدر المدير العام قراراً حمل الرقم 24 بتاريخ 2023/01/16، قضى بموجبه إعطاء المكاتب الاقليمية والمحلية سلفات مالية بلغ مجموعها حوالي /13.4/مليار ل.ل.لتمويل المكاتب دوريًّا (كل خمسة عشر يوماً) وسوف تخصصّ هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وقسم من المضمونين الاختياريين، لاسيّما للمضمونين الذين يعانون من أمراض مستعصية وسرطانية لأن أيّ تأخير في هذا المجال يعرّض أمنهم الصحّي للخطر.وقد أكّد مدير عام الصندوق أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعاود المكاتب والمراكز المحلية والإقليمية المنتشرة على كامل المناطق اللبنانية دفع التقديمات بشكل طبيعي.كما تقدّم كركي بالشكر للدولة اللبنانية خصوصاً وزارة المالية لتسديدها مبلغ /1225 / مليار ل.ل. خلال العام 2022، وبشّر اللبنانيين أن هذه الأموال سوف تسلك المسار الصحيح عبر تخصيصها لتأمين التمويل اللازم لإعادة النظر بمساهمة الصندوق في الفاتورة الدوائية والاستشفائية، كذلك الأموال التي سوف ترد بشكل إضافي الى خزينة الصندوق بسبب الزيادة على الأجور التي أعلن عنها مؤخراً معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرمبعد إجتماع لجنة المؤشر نهار الجمعة في 2023/01/13.وقد جدّد المدير العام تعهّده أنه سوف يقوم بكل الخطوات والتدابير التي من شأنها تأمين رعاية صحية واجتماعية لائقة للمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني.