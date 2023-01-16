فريد البستاني يردّ على جعجع: البعض لا يروق لهم وجود أمثالي

@DrSamirGeagea
انا نائب مستقل ومتحالف مع تكتل لبنان القوي، وعملي التشريعي في المجلس شاهد على احترافي وانفتاحي على النواب من مختلف الأطياف.
وانا فخور بإرث عائلة البستاني المجيد في خدمة لبنان.
البعض لا يروق لهم وجود أمثالي و فريد البستاني مرفوع الراس دائما.
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) January 16, 2023
@DrSamirGeagea
انا نائب مستقل ومتحالف مع تكتل لبنان القوي، وعملي التشريعي في المجلس شاهد على احترافي وانفتاحي على النواب من مختلف الأطياف.
وانا فخور بإرث عائلة البستاني المجيد في خدمة لبنان.
البعض لا يروق لهم وجود أمثالي و فريد البستاني مرفوع الراس دائما.