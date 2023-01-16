الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تجمع أهالي المعتقلين في انفجار المرفأ يدعو الى وقفة احتجاجية يوم الخميس: للافراج عن أبنائنا
أخبار لبنان
2023-01-16 | 06:24
308 مشاهدة
شارك
شارك
2
min
تجمع أهالي المعتقلين في انفجار المرفأ يدعو الى وقفة احتجاجية يوم الخميس: للافراج عن أبنائنا
وجّه تجمع أهالي المعتقلين نداءاً الى الشعب اللبناني ولاسيما أهالي الضحايا، داعياً الى وقفة احتجاجية يوم الخميس الواقع في ١٩ كانون الثاني الساعة ١٢ ظهراً أمام قصر العدل في بيروت لا سيما رجال الدين من جميع الطوائف والنواب والأحزاب والفاعليات والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمحامين والحقوقيين انقاذا لما تبقى من العدالة ومن بيروت أم الشرائع.
وقال التجمع في بيان: "نحن أيضا من أبناء هذا الوطن وواجب على النواب كافة خصوصاً نواب المجتمع المدني الذين من المفترض أنهم يناصرون حقوق الانسان والذين وقفوا مع وليم نون عند توقيفه إذ ان عليهم أن يقفوا الى جانب المواطنيين جميعا دفاعاً عن حقوقهم من دون أي تمييز وذلك بمساندة قضيتهم والمطالبة برفع الظلم عنهم ورفض استمرار اعتقالهم التعسفي الواضح كمثال صارخ على انتهاك حقوق الانسان".
وأشار التجمع الى ان "الاعلام والقضاء والسياسيون يتحملون المسوؤلية كاملةً نتيجة وضع أهالي الضحايا مقابل أهالي المعتقلين. نحن أهل المعتقلين نعلن رفضنا لهذا الواقع ونتضامن مع أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار لاننا نشاركهم الظلم الواقع علينا اسوةً بهم".
وقال تجمع أهالي المعتقلين: "اعلموا أن بعض القضاء وتهربًا من المسؤولية التي يتحملها بشكل مباشر عن واقعة الانفجار يستغل المكم وحزنكم على مفقوديكم كما يقدم ابناءنا ككبش محرقة لذر الرماد في عيون الحقيقة التي نبحث عنها جميعًا".
ورأى انه "على القضاء أن يحتكم للقانون بعيدًا عن التسييس أو الشعبوية، فليس بقاضٍ من يحكم بأهواءه مسايرةً لجهة أو انتقامًا من أخرى"، مؤكداً أن العدالة لن تستقيم الا باطلاق الأبرياء وسوق المسوؤلين الفعليين عن الجريمة".
وطالب بالافراج عن أبناءهم المعتقلين ظلماً خلافاً لكل القوانين وبصورة فورية بعد ما يناهز الثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب ما يشكل أفظع وأبشع جريمة ضد الانسانية يرتكبها بعض القضاء اللبناني تنفيذا لمؤامرة سياسية دنيئة.
كما طلب من مجلس القضاء الأعلى ومن رئيسه ان يجد حلا فوريا لاطلاقهم، وقال: "كفى تمادياً في الظلم والتعذيب والهروب من المسوؤلية".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تجمع أهالي المعتقلين
انفجار المرفأ
وقفة احتجاجية
التالي
اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و"الفيول العراقي".. كيف ردّت رئاسة الحكومة؟
12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ خضعوا للتحقيق اليوم.. كيف تبدو الصورة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
0
آخر الأخبار
10:22
جورج عقيص: المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ ولسنا في مواجهة مع القضاء
آخر الأخبار
10:22
جورج عقيص: المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ ولسنا في مواجهة مع القضاء
0
أمن وقضاء
05:56
12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ خضعوا للتحقيق اليوم.. كيف تبدو الصورة؟
أمن وقضاء
05:56
12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ خضعوا للتحقيق اليوم.. كيف تبدو الصورة؟
0
أخبار لبنان
2023-01-16
حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية
أخبار لبنان
2023-01-16
حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:19
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
اقتصاد
04:19
"الصناعة" حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
0
أخبار لبنان
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
أخبار لبنان
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
0
أخبار لبنان
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
أخبار لبنان
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
0
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
0
اقتصاد
2023-01-03
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
2023-01-03
إنخفاض في أسعار المحروقات
0
خبر كاذب
2023-01-15
ورقة المليون ليرة لبنانية... ماذا إن طُرحت في الأسواق؟
خبر كاذب
2023-01-15
ورقة المليون ليرة لبنانية... ماذا إن طُرحت في الأسواق؟
0
فنّ
2023-01-16
حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)
فنّ
2023-01-16
حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
0
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
2
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
3
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
4
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
5
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
6
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
7
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store