بو صعب: تم تبني صيغة نهائية للكابيتل كونترول

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة لبحث قانون الكابيتل كونترول أنّ النقاش كان مفيداً وأنه تم تبني صيغة نهائية للقانون.



وقال: "متفائل بأن الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ ولن نقبل ولا أحد يشرّع شطب ودائع المودعين ولكن يجب إقرار قوانين بطريقة عقلانية نحافظ فيها على اقتصادنا ومصارفنا ولكن اذا أفلست المصارف يعني أننا خسرنا كل شيء"، مشدّداً على وجوب أن تتحمل الدولة الأعباء.