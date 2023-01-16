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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: رفع قيمة رسم الاشتراك السنوي
أخبار لبنان
2023-01-16 | 06:59
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: رفع قيمة رسم الاشتراك السنوي
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: رفع قيمة رسم الاشتراك السنوي
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها ستضطر إلى رفع قيمة رسم الاشتراك السنوي الى ٣،٦٠٠،٠٠٠ ل.ل يمكن تقسيطه على ٤ دفعات (دفعة كل ٣ اشهر) وذلك عبر تقديم طلب تقسيط في كافة الدوائر التابعة للمؤسسة.

وقالت: "سعياً منها الى تأمين استمرارية التغذية المياه الى المشتركين بكافة الوسائل الممكنة، ونظراً للانقطاع المستمر لخط الخدمات الكهربائي واستفحال أزمة الكهرباء، وارتفاع سعر المازوت بالعملة الأجنبية وأكلاف الصيانة وقطع الغيار والتشغيل، فإنها ستضطر إلى رفع قيمة رسم الاشتراك السنوي الى ٣،٦٠٠،٠٠٠ ل.ل يمكن تقسيطه على ٤ دفعات (دفعة كل ٣ اشهر) وذلك عبر تقديم طلب تقسيط في كافة الدوائر التابعة للمؤسسة". 

واعلنت أنه سيصبح رسم تأسيس الاشتراك الجديد ٤،٧١٥،٠٠٠  ل.ل على أن يتضمن رسم الاشتراك السنوي عن عام ٢٠٢٣.

وقالت: "علماً ان هذه الرسوم لن تكون كافية لتغطية النفقات الكبيرة المستجدة نتيجة الانخفاض المستمر لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، إذ ان تأمين المحروقات والزيوت وقطع الغيار والصيانة ومستلزمات التشغيل كلها تتم فوترتها على المؤسسة بالدولار الأميركي مما يرتب اعباءاً مالية كبيرة وإضافية تعمل المؤسسة على تغطيتها من خلال هبات ومشاريع مشتركة مع الجهات المانحة والشركاء المحليين والدوليين".

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