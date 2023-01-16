سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يزور البطريرك يوحنا العاشر يازجي

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي الكلي الطوبي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس، في مقر البطريركية بالبلمند.



وخلال اللقاء ناقش الجانبان الأوضاع السياسية المحلية خصوصا الانتخابات الرئاسية اللبنانية بما يساعد في عودة لبنان لحضنه العربي وتسهم في وضع لبنان على طريق التعافي اقتصاديا وسياسيا كما جرى استعراض عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.