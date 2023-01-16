اطلاق ميثاق تعاون لاتحاد نقابات المهن الصحية والطبية من بيت الطبيب... بخاش: ما نحتاجه اليوم هو توحيد القوى الانتاجية العاملة في القطاع الصحي

أطلق نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش اتحاد نقابات المهن الصحية في لبنان خلال مؤتمر صحافي انعقد في بيت الطبيب، بمشاركة نقباء أطباء الاسنان الدكتور رونالد يونس، علوم مختبرات الاسنان وليد جابر، القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو، المهن البصرية نسرين الاشقر، أصحاب المختبرات الطبيب الدكتورة ميرنا جرمانوس، الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان، المعالجين الفيزيائيين الدكتورة سيدة ساسين، الصيادلة ممثلا بنائبه الدكتور عبدالرحمن قرقباوي والاطباء النفسانيين ممثلة بالدكتورة بريجيت خوري.



بخاش



وقال بخاش في كلمة ألقاها باسم النقباء: "يتساءل البعض، لماذا إتحاد نقابات المهن الحرة الصحية في هذا الظرف بالذات، حيث تعاني النقابات المهنية عموما والصحية خصوصا من أزمات متلاحقة بدأت مع تجميد أموالها في المصارف من دون وجه حق واستمرت مع الازمات الاقتصادية والنقدية التي نعاني منها في لبنان.لهؤلاء نقول: "ان ما نحتاجه اليوم هو توحيد القوى الانتاجية العاملة في القطاع الصحي، فما تعانيه أي نقابة ينعكس سلبا على باقي التقلبات، وما يمكن أن تحصل عليه أي نقابة من نقابات المهن الصحية ينعكس ايجابا على سائر القطاع. خصوصا أن كل هذه النقابات ونعني هنا النقابات الصحية تحمل هما واحدا وهو صحة المواطن بالدرجة الأولى".



وأضاف: "غير أن هذا لا يعني بأن يعمل افراد هذا القطاع من دون مقابل عادل يسمح لهم بحياة كريمة، أو أن يعمل أي عامل في القطاع الصحي من دون ضمانات على المستويات كافة وابرزها الامنية والمعنوية والمستقبلية التي تضمن لهم الاستمرار في لبنان، وصرف النظر عن الهجرة التي باتت حلم كل عامل في هذا القطاع، اضافة الى ضرورة مواكبة المتغيرات والتحولات التي تحصل يوميا لاسيما بالنسبة للرواتب والاجور وسعر صرف الليرة ودولرة الاقتصاد. وكانطلاقة لهذا الاتحاد، كان لا بد من اعداد وثيقة تعاون بدأ النقباء العمل عليها منذ أشهر طويلة وهي أخذت الكثير من الدراسات والاخذ والرد للخروج بصيغة قادرة على تحقيق الفرق".



وأشار الى أن ‏النقابات المعنية بهذه الوثيقة هي: أطباء لبنان في بيروت وطرابلس، أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، الصيادلة، الممرضات، المعالجين الفيزيائيين، القابلات القانونيات، مختبرات الأسنان، المختبرات الطبية، اختصاصيي التغذية وتنظيم الوجبات، المهن البصرية، النفسانيين.



وتنص الوثيقة على:



1-‏ رفع شأن المهن الطبية والصحية النهوض بمستواها العلمي والمهني لتعنى بمتطلبات التنمية.



2- تأمين الحصانة المطلوبة للعاملين في القطاع الصحي والطبي وتعديل بعض مواد قانون العقوبات اللبناني والدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء المهن الصحية والطبية.



3-‏ تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة وإبداء الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين والتحرك في كل ما من شأنه المس بحقوق النقابات ومكتسباتها وأموالها وموجوداتها.



4-‏ عقد الاجتماعات إقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة التي تعنى بالشؤون الصحية والطبية للنقابات كافة.



5-‏ التنسيق والتضامن بين النقابات الصحية والطبية كافة خصوصا عند تعرض أحد أعضائها للعنف من أجل اتخاذ موقف إعتراضي موحد وتنسيق الخطوات المطلوبة للمتابعة و المعالجة.



6-‏ السعي بين النقابات لإنشاء تأمين صحي مشترك ولتوسيع المنافع والخدمات التي يمكن أن يقدمها مع أفضل الأسعار الممكنة من أجل تعزيز التضامن وروح الزمالة.



7-‏ تبادل المعلومات ‏والخبرات والنشرات والإصدارات وتعزيز الاتصالات ‏بين النقابات كافة.



8-‏ ان إنشاء لجنة مشتركة لإيجاد الحلول المناسبة لأي اشكال أو خلاف يمكن أن يقع في ما بين أي طرف ‏وآخر من أعضاء النقابات الموقعة على ميثاق التعاون.