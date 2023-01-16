وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

غيب الموت اليوم الاعلامية والصحافيّة والكاتبة اللبنانيّة صونيا بيروتي التي عملت في عددٍ من الصحف المحليّة كما أصدرت عددا من الكتب والروايات أبرزها مطاحن الطائفيّة الذي تحدثت فيهِ عن الطائفية في لبنان وكيف كانت سببا مباشرا في الحرب الأهليّة.



صونيا بيروتي كانت في استوديو الفن صوتاً مميزاً، ونهجاً خاصاً وجرأة غير معهودة فكانت المرأة التي خرقت التقاليد وشقت الطريق بجرأة وموهبة. كما كانت علامة فارقة من خلال برنامج فنجان قهوة على أثير اذاعة لبنان وهي صاحبة قلم جريء أضاءت على قضايا المرأة خصوصاً والمجتمع عموماً.



يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر غد في كنيسة سيدة المعونات في حارة صخر.



تقبل التعازي يوم الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء.

وفي السياق، نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة الصحافية بيروتي التي انتسبت إلى النقابة في ٢٩- ٥-١٩٦٢، وهي في أوج تألقها المهني في " الصياد" قبل أن تنتقل إلى تلفزيون لبنان، وتترأس تحرير مجلة " الحسناء"، فمجلة " فيروز".



وتميزت بيروتي، بحسب نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بموضوعاتها الجريئة، وكتاباتها الصريحة التي تعتمد الأسلوب المباشر في إيصال الفكرة والتعبير عن الرأي.