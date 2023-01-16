هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

ازمة جديدة تضرب القطاع الصحي في لبنان. فقد حذر نقيب المستشفيات سليمان هارون من ان المستشفيات الخاصة لا قدرة لها على شراء الدواء لان أموالها محجوزة في المصارف



وشدد هارون على ان المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى.