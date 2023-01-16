وزارة الصحة: 200 إصابة جديدة بكورونا ولا إصابات بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 200 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة، في الساعات الـ24 الماضية.



وأعلنت من جهة أخرى عدم تسجيل اي إصابة جديدة أو حالة وفاة بالكوليرا في الساعات الـ24 الماضية.