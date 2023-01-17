اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات

موظفو وعمال هيئة "أوجيرو" نفذوا وقفة تضامنية مع زملائهم في وزارة الاتصالات

نفذ موظفو وعمال هيئة "أوجيرو" بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، وقفة تضامنية مع زملائهم في وزارة الاتصالات من أجل انصافهم وصرف رواتبهم المستحقة منذ ثلاثة اشهر، وذلك أمام سنترال صيدا بالتزامن مع وقفات مماثلة في باقي المناطق .



الغربي



وتحدث في الوقفة التضامنية رئيس منطقة الجنوب الهاتفية بالانابة في وزارة الاتصالات محمود الغربي، الذي طالب المعنيين بالاسراع في الافراج عن مستحقات زملائه في وزارة الاتصالات من رواتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية والمستحقة من نحو ثلاثة أشهر بسبب تحويل الرواتب لوزارة المالية.



حشيشو



وكانت كلمة لنائب رئيس نقابة أوجيرو مازن حشيشو أكد فيها دعم موظفي أوجيرو لمطالب زملائهم في وزارة الاتصالات، مطالبا بـ"الإسراع في الافراج عنها لأن الموظف يكفيه ما يمر به من أزمات معيشية واقتصادية صعبة وراتبه لم يعد يكفيه فكيف الحال بعدم تقاضيه لمستحقاته".