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موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
أخبار لبنان
2023-01-17 | 03:41
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موظفو &quot;الإتصالات&quot; اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
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موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد

السيد طالب بتحرك سريع وفاعل يؤمن حقوق الموظفين في "الإتصالات"

نفذ موظفو وعمال وزارة الاتصالات اعتصاما أمام سنترال الميناء احتجاجا على عدم استيفائهم رواتبهم لأشهر عدة، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد وعضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال .

وقال نحال: "ننفذ الاعتصام كموظفين لوزارة الإتصالات ونرفع صرخة ونعلن اضرابا تحذيريا فقد اقفلنا كل المؤسسات وصناديق البيع وغيرها. منذ شهرين لم نقبض رواتبنا ولا المتممات، وبدل نقل لستة أشهر. لا يمكننا أن نعمل بدون أجر. لا يهمنا أين يكمن الخلل فلتؤمن أجورنا. وقد أبلغنا وزير الإتصالات بالأمر وهو يتابع معنا. نحن أيضا مدعومون من زملائنا في أوجيرو، فنحن نعيش مأساة مرت أعياد ولم نتقاض رواتبنا. سنلجأ الى التصعيد، فنحن في قطاع مهم ونريد أن نلتزم مع المواطن. وتحركنا اليوم تحذيري له ما بعده".

من جهته، طالب السيد بـ"تحرك سريع وفاعل يؤمن حقوق الموظفين في الإتصالات على صعيد كل لبنان". وقال: "نطالب وزير المال باهتمام فاعل. كذلك لا بد من اجتماع للحكومة لتناقش هذه الملفات وتوقع مراسيم التقديمات التي أقرت. لا يمكن أن تبقى الحكومة محتجزة برغبة هذا الفريق أو ذاك. الظرف استثنائي فلا بد من عمل حكومي مواز. الكلام في السياسة سهل لتأمين الشعبوية ولكن مصالح الناس لا تنتظر رغبات هذا أو ذاك". 

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