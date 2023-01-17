الرئيس بري يدعو إلى جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة جديدة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ١٩ كانون الثاني٢٠٢٣ وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.