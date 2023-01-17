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اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا
أخبار لبنان
2023-01-17 | 05:41
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اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا
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اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا

البند يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي الى تحويل انشاءات إمتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية اضافة بند جديد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في السراي الحكومي، يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي الى تحويل انشاءات إمتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان.

للإطلاع على نص المرسوم، اضغط هنا.

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محمود مكية

جدول أعمال

مجلس الوزراء

كهرباء

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